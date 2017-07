Berliner Radiomarkt RTL Radiovermarktung schnappt sich Star FM

Wechsel in Berlin: Die RTL Radiovermarktung verkauft ab Oktober auch die Werbung des Rocksenders Star FM 87,8. Bislang ist der Sender bei der Top Radiovermarktung. "In Zeiten der Digitalisierung und des immer härter werdenden Wettbewerbsumfeldes sehen wir uns bei der RTL Radiovermarktung zukünftig bestens aufgehoben", kommentiert David Dornier, Geschäftsführer von Star FM 87,9, den Wechsel.



Star FM sendet in Berlin und Brandenburg und wird auch Teil der RTL Berlin Kombi. Die RTL Radiovermarktung verkauft klassische Kampagnen ebenso wie Salespromotions, Events und digitale Werbeformen., Geschäftsführer der RTL Radiovermarktung, sieht in Star FM "eine optimale Verstärkung unseres Portfolios".Der Sender ist bei den 14- bis 49-Jährigen und den 14- bis 59-Jährigen die Nummer 2 in der der Hauptstadt - nach dem ebenfalls von der RTL Radiovermarktung verkauften. In der aktuellen MA 2017 Radio II kam Star FM bei den 14- bis 49-Jährigen auf 73.000 Hörer in der Durchschnittsstunde von Montags bis freitags und konnte damit im Vergleich zur vorhegehenden MA um knapp 16 Prozent zulegen. pap