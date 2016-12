Bei den Australien Open Boris Becker wird Experte bei Eurosport

Boris Becker zieht es vor die Kamera: Der ehemalige Tennis-Profi wird TV-Experte bei Eurosport und für den Sender im Januar live von den Australien Open berichten. Der Schwerpunkt der Berichterstattung wird auf den Partien der deutschen Spieler liegen.

Becker hatte erst in dieser Woche das Ende seiner Tätigkeit als Trainer von Novak Djokovic bekannt gebeben, den er seit Ende 2013 begleitete. Nun wird der sechsmalige Grand-Slam-Sieger seine Tätigkeit als TV-Experte ausweiten. In Großbritannien analysiert der 49-Jährige bereits seit 2003 regelmäßig für die BBC das Tennis-Turnier in Wimbledon. Für Eurosport soll Becker "die Geschichten der internationalen und nationalen Tennis-Stars ins Rampenlicht rücken" und außerdem die wichtigsten Partien als Co-Kommentator begleiten."Boris Becker ist eines der größten Idole der deutschen Sportgeschichte und wir sind sehr stolz, dass wir so eine Sportgröße neu in unserer Expertenriege begrüßen dürfen", freut sich Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Networks Deutschland: "Mit seinem Erfolg in Wimbledon hat Becker 1985 einen einmaligen Tennisboom in Deutschland ausgelöst, die Sportart wie kein Zweiter geprägt und zuletzt als Erfolgscoach von Novak Djokovic ein eindrucksvolles Comeback auf der Tennisbühne gefeiert. Boris Becker wird unseren Zuschauern einmalige Einblicke in die Tennis-Welt ermöglichen und täglich aus Melbourne das Geschehen speziell für unser Tennis-Publikum im deutschsprachigen Raum analysieren."Eurosport will bei den Australien Open vom 16. bis 29. Januar den Schwerpunkt auf die Berichterstattung vor Ort legen und die Matches der deutschen Spielerinnen und Spieler live übertragen. Dafür wird ein eigenes Produktionsteam des Senders vor Ort sein.Boris Becker selbst konnte die Australien Open zweimal gewinnen und freut sich auf die Rückkehr nach Melbourne: "Ich freue mich auf eine professionelle Zusammenarbeit mit Eurosport und auf viele Stunden Live-Tennis. Den Tennis-Fans in Deutschland will ich die Highlights und vor allem das besondere Flair sowie die tolle Atmosphäre dieses Grand Slams, das ich selbst zweimal gewinnen konnte, näher zu bringen. Und natürlich bin ich besonders gespannt, ob unsere Nummer eins, Angelique Kerber, aber auch Novak Djokovic ihre Titel in Melbourne verteidigen können." dh