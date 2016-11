Bei Regen und Sonnenschein Carglass feiert Out-of-Home-Premiere

Carglass setzt bei seiner ersten OoH-Kampagne auf Wettertargeting Foto: Carglass / JvB

Carglass setzt erstmals auf Out-of-Home: Ab dem heutigen Montag ist das Unternehmen auf digitalen City-Light-Boards an zentralen Straßen in Berlin präsent. Per Wettertargeting werden die Motive des Fahrzeugglasspezialisten nicht nur an die jeweilige Umgebung angepasst, auch eine Verknüpfung mit Mobile hat OoH-Spezialagentur Jost von Brandis eingeplant.