Bauer Media Group "Mutti" kocht jetzt noch öfter

Bauer erhöht die Erscheinungsfrequenz von "Mutti": Künftig wird alle zwei Monate gekocht Foto: Bauer

Am besten kocht "Mutti" laut Bauer Media Group schon seit 2014 - jetzt darf sie noch öfter ran. Am März bringt der Hamburger Verlag sein junges Food-Magazin nicht mehr nur vier Mal im Jahr, sondern zweimonatlich an den Kiosk.