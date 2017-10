Bauer Media Group Daniela Katzenberger bekommt eigene Zeitschrift

Daniela Katzenberger bekommt ihr eigenes Magazin © Bauer Media

Was "Barbara" Schöneberger für Gruner + Jahr ist, soll jetzt offenbar Daniela Katzenberger für die Bauer Media Group werden. Das Hamburger Medienhaus bringt an diesem Mittwoch ein neues Magazin rund um die Kult-Blondine an den Kiosk. Der Titel erscheint zunächst als One-Shot in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren. Im Erfolgsfall soll das Heft in Serie gehen.