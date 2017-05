Bauer Media Group Alexandra Siemen und David Holscher werden Vizes bei "Intouch" und "Closer"

Einen neuen Chefredakteur für ihre People-Hefte "Intouch" und "Closer" hat die Bauer Media Group zwar noch nicht gefunden. Doch mit der Berufung neuer Stellvertreter signalisiert der Verlag nun Handlungsfähigkeit, nachdem er Ende Januar vom geplanten Abgang seines Spitzenduos überrascht worden war. Nun ist es so weit – denn die Zeit drängt.

Ab sofort übernimmt David Holscher, 39, die Position des stellvertretenden Chefredakteurs bei "Closer". Alexandra Siemen, 49, wird Vize bei "Intouch". Jens-Stefan Hübel, 45, kommt als Berater der Chefredaktion. Holscher war zuletzt bei Klambt stellvertretender Chef von "OK" – genau dorthin wechselt das bisherige "Intouch"/"Closer"-Führungsduo. Bauer und Klambt werben sich also gegenseitig munter die Leute ab. Zuvor wirkte Holscher etwa als Ressortleiter bei "Mädchen" (Vision Media) und als Chefredakteur von "Sugar" (Egmont Cultfish Media).

Alexandra Siemen kommt inhouse von, wo sie Vize-Chefin war, zurück zu "Intouch"; hier leitete sie bis Sommer 2016 die Redaktion. Zuvor war Siemen unter anderem Stellvertreterin bei "In" und Chefredakteurin von "OK". Man sieht: Die People-Welt ist klein. Hübel arbeitete nach Stationen etwa bei "Bunte" und "Gala" als selbstständiger Journalist und PR-Berater; zuletzt war er Chefredakteur des "Intouch"-Abklatsches(Vision Media). Eine weitere Beraterin soll dem Vernehmen nach noch kommen.Anlass des ganzen Hin und Hers:, bisher Boss von Bauers "Intouch" und "Closer", übernimmt spätestens zum 1. Juni die Chefredaktion der wöchentlichen Klambt-Peoplemagazineund. Und er nimmt seine Stellvertreteringleich mit. Das hatte Klambt stolz im Januar vermeldet . Seitdem sucht Bauer einen neuen Chefredakteur – oder will es jetzt erst einmal mit dem frisch berufenen Vize- und Beraterteam versuchen. rp