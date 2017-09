Baden-Baden statt Russland Warum Welke, Kahn & Co nicht zur Fußball-WM fahren dürfen

Oliver Welke und Oliver Kahn moderieren die Fußball-WM fürs ZDF Foto: ZDF / Nadine Rupp

ARD und ZDF wollen bei der Berichterstattung von der Fußball-WM in Russland ihren Sparkurs fortsetzen. Die Sendezentrale der beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender wird wie vor dem Confed Cup angekündigt in Baden-Baden aufgebaut. "Auch die Moderatoren und Experten werden dort arbeiten", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Dienstag.