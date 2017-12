BGH-Urteil "Tagesschau"-App ist in unzulässiger Weise presseähnlich

Die App der "Tagesschau" enthält zu viel Text - das bestätigte jetzt der Bundesgerichtshof © ARD

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Rechtsstreit um die " Tagesschau "-App den Antrag des NDR auf Zulassung der Revision nicht zugelassen. "Das vorangehende Urteil des Oberlandesgerichts Köln wird damit rechtskräftig", teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mit. Das Gericht hatte die Ausgabe der " Tagesschau -App" vom 15. Juni 2011 als "in unzulässiger Weise presseähnlich" bewertet. Mehrere Tageszeitungen, darunter die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die "Süddeutsche Zeitung", "Die Welt", die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und der "Kölner Stadt-Anzeiger", hatten gegen die " Tagesschau -App" geklagt. Der BGH in Karlsruhe hat die Entscheidung (Az.: 1 ZR 216/16) noch nicht veröffentlicht.