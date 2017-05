Axel Springer hy Axel Springer gründet Digital-Beratung unter Führung von Christoph Keese

Christoph Keese bekommt zusätzliche Aufgaben bei Axel Springer Foto: Axel Springer

Axel Springer will Unternehmen unterstützen, die Hilfe bei der digitalen Transformation gebrauchen können. Dafür gründet der Berliner Medienkonzern das Unternehmen Axel Springer hy. Darin geht die hy GmbH auf, an der Springer seit 2013 beteiligt war und die sich ebenfalls mit der Beratung von Unternehmen in Digital-Fragen beschäftigt hat. Einer von zwei Geschäftsführern des neuen Unternehmens wird Springers ehemaliger Cheflobbyist Christoph Keese.