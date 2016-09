Axel Springer "Fußball Bild" ist erfolgreich gestartet

Die erste Ausgabe der "Fußball Bild" Foto: Axel Springer

Es ist ein Experiment mit offenem Ausgang: Seit etwas mehr als zwei Wochen liegt in den Großräumen München und Stuttgart testweise die "Fußball Bild" am Kiosk. Die ersten Zahlen aus dem Vertrieb stimmen Axel Springer zuversichtlich, dass es endlich klappt mit einer täglichen Sportzeitung in Deutschland.