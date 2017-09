Axel Springer Digitalchefin Stephanie Caspar präsentiert ihr Team

Nach dem Verlagsbereich Print hat Axel Springer auch die Zuständigkeiten im neuen Bereich Digital bekannt gegeben. Stefan Betzold verantwortet neben Bild Digital künftig auch die Digitalangebote von Auto Bild, Computer Bild und Sport Bild, Dominik Stiefermann steuert die digitalen Angebote der Welt.

Konkret verantwortet, 42, bislang Managing Director Bild Digital, die Bereiche Produktmanagement, Premium Content, Partnerschaften sowie Marketing und Vertrieb der Digitalenangebote der gesamten Bild-Gruppe inklusive Auto Bild, Computer Bild und Sport Bild. Für Die Welt übernimmtdiese Aufgaben. Der 36-Jährige war bislang Vice President Consumer Business bei WeltN24.Die digitale Vermarktung verantwortet weiterhin. Chief Financial Officer (CFO) für den gesamten Bereich wird, 36, derzeit CFO von WeltN24.Chief Technology Officer (CTO) des neuen Verlagsbereichs und damit markenübergreifend verantwortlich für die Software-Entwicklung des gesamten Digitalbereichs wird, 39. Er bleibt zugleich Chief Information Officer (CIO) des gesamten Konzerns.Das Brand Management von Bild übernimmt bis zur Rückkehr von, 35, aus der Elternzeit interimsweise Digital-Geschäftsführerin Stephanie Caspar. Das Brand Management der Welt verantwortet weiterhin, 55, die zudem für die Vermarktung und die Kommunikation des Nachrichtensenders N24 zuständig ist., 49, bleibt übergreifend verantwortlich für den Kundenservice von Axel Springer., 43, derzeit Mitglied der Personalleitung der WeltN24, wird die Personalthemen des neuen Digitalbereichs markenübergreifend verantworten."Erfolgreiche Digitalunternehmen stellen den Nutzer ins Zentrum ihres Handelns. Mit der neuen Struktur bilden wir das auch bei uns ab", erklärt Stephanie Caspar: "Durch den Fokus auf technologiegetriebene, kreative Digital-Konzepte, die allen Axel-Springer-Marken in Deutschland zugutekommen, wollen wir jetzt noch mehr Nutzer und Kunden für unsere großartigen Marken begeistern und so über alle Marken hinweg wachsen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team - wir haben viel vor!" dh