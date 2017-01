Automesse Pixar präsentiert "Cars"-Stars in Detroit

Cars 3 kommt im September in die Kinos Foto: Disney

Vor elf Jahren hat sich das Rennauto Lightning McQueen erstmals in die Herzen von Familien und Kindern gefahren. In diesem Jahr kommt der dritte Teil von "Cars" in die Kinos. Auf der Detroit Motor Show präsentierte das zum Disney-Konzern gehörende Animationsstudio Pixar die neuen Stars der Filmreihe rund um einen roten Rennwagen.