Auszeichnung HORIZONT gewinnt drei European Newspaper Awards

Die dfv Mediengruppe ist mit insgesamt acht Preisen ausgezeichnet worden: Beim renommierten European Newspaper Award werden der Lebensmittel Zeitung (LZ) fünf und HORIZONT drei Awards of Excellence verliehen.

Die LZ erhielt gleich drei Awards in der Kategorie "Sectional Front Pages Nationwide Newspaper", einen Award in der Kategorie "Visualization" sowie einen Award in der Kategorie Special Editions. Die ausgezeichneten Seiten wurden von Art Directorin Marianne Hartz gemeinsam mit ihrem fünfköpfigen Grafikerteam gestaltet.

HORIZONT konnte in der Kategorie "Sectional Front Pages Nationwide Newspaper" überzeugen. Den Award haben die Titel- und Trennerseiten für den HORIZONT Report Automarketing bekommen. In der Kategorie "Magazines" erhielt HORIZONT zwei weitere Awards: Eine Auszeichnung für das Magazin zum HORIZONT Award und einen weiteren Preis für das Heft werbung.treiber. Die Zeitungs- und Magazinseiten wurden von Art Director Andreas Liedtke gemeinsam mit dem HORIZONT Grafikteam gestaltet.Die Preisverleihung des Wettbewerbs findet im Rahmen des European Newspaper Congress vom 13. bis 15. Mai 2018 in Wien statt, der zum 19. Mal vom Verlag Oberauer in Kooperation mit Norbert Küpper veranstaltet wird. Eine europäische Fachjury von Zeitungs-Experten hat die Sieger aus 185 Zeitungen aus 27 Ländern ausgewählt. Ziel des Awards ist es, den Informationsaustausch über Zeitungstrends, Konzeption und Design europaweit zu fördern.Die Lebensmittel Zeitung ist die führende Fach- und Wirtschaftszeitung der Konsumgüterbranche hierzulande und bietet aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergrundberichte zu Marketingstrategien, Sortiments- und Vertriebskonzepten deutscher und internationaler Handels- und Industrieunternehmen. Dabei reicht das Spektrum der Berichterstattung von Food über Nonfood bis hin zu IT und Logistik.HORIZONT ist seit über 30 Jahren die Top-Medienmarke für aktuelle News, Fakten, Hintergründe und Veranstaltungen zu Themen aus der Welt von Marketing, Werbung und Medien. Debattenorientiert, meinungsstark und hintergründig berichtet HORIZONT über das gesamte Spektrum der Marketingkommunikation: von den Marketingstrategien der Unternehmen über Trends im Agenturbusiness bis zur Entwicklung in den klassischen und digitalen Medien.