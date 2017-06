Auszeichnung Das sind die besten dpa-Bilder des Jahres

Kay Nietfeld holt in der Kategorie Politik mit dem Motiv von Horst Seehofer im Büro von Angela Merkel den 1. Platz Foto: news aktuell

Vor rund 150 Fotografen, Journalisten und Unternehmenssprechern wurden am Mittwochabend im Berliner Soho House die besten dpa-Bilder des Jahres ausgezeichnet. Bei der von news aktuell erstmals in der Bundeshauptstadt ausgerichteten Gala zeichnete eine unabhängige Jury aus Bildexperten führender deutscher Medien Fotos, Reportagen und Serien in insgesamt sechs Kategorien aus. HORIZONT Online zeigt die Gewinner-Motive.