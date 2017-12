Aufeminin Axel Springer verkauft französisches Frauenportal

Axel Springer gibt Aufeminin ab © Axel Springer

Zehn Jahre nach dem Einstieg trennt sich der Medienkonzern Axel Springer wieder von dem an Frauen gerichteten französischen Onlineportal Aufeminin. Télévision Française 1 wolle den 78,43-Prozent-Anteil von Springer an der börsennotierten Aufeminin S.A. erwerben, teilte Springer am Dienstagabend in Berlin mit. Der Kaufpreis liege bei insgesamt 286,1 Millionen Euro - plus einer "üblichen Verzinsung" bis zum Abschluss des Geschäfts.