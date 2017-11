Auf der Suche nach Partnern P7S1 verhandelt mit Finanzinvestoren über Digitalgeschäft

Bild: Pro Sieben Sat 1 Media Mehr zum Thema Medienbericht Pro Sieben Sat 1 prüft Abspaltung des Digitalgeschäfts

Das Digitalgeschäft soll mit mehr als 1,3 Milliarden Euro bewertet sein. Pro Sieben Sat 1 sucht nach einem Partner mit Erfahrung, der dabei hilft, das Portfolio zu entwickeln, das vom Datingportalüber den Erotikversandund den Preisvergleichbis zum Reiseportalreicht. Auf einer Investorenkonferenz in Barcelona hat Finanzvorstand Jan Kemper laut Reuters betont, dass man am liebsten einen Partner hätte, der bei der Auslandsexpansion helfen kann. Nicht im Gespräch sollen die Reiseportale sein.Pro Sieben Sat 1 ist derzeit im Umbruch. Der Konzern steht unter Druck, weil das Stammgeschäft TV-Vermarktung derzeit nicht richtig läuft. Konzernchefhat das Digitalportfolio seit seinem Amtsantritt stetig erweitert, immmer mit dem Ziel, die Abhängigkeit vom konjunkturabhängigen und damit volatilen Werbegeschäft zu senken. Zwar stellt das Digitalportfolio mittlerweile ein Viertel des Umsatzes. Unterm Strich spielt aber die klassische TV-Vermarktung immer noch das meiste Geld ein. Dass diese schwächelt , ist derzeit nicht der Konkjunkturlage geschuldet, sondern auch ein stark hausgemachtes Problem, wie die guten Zahlen des Konkurrenten Mediengruppe RTL Deutschland zeigen. Sowohl Sat 1 als auch neuerdings Pro Sieben haben Probleme im Zuschauermarkt und lassen sich daher schwer kapitalisieren. Der Konzern musste seinen Ausblick fürs Gesamtjahr mit der Vorlage der Zahlen fürs 3. Quartal erneut nach unten korrigieren und rechnet nun nur noch mit einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Zuvor ist Pro Sieben Sat 1 von einem Wachstum im mindestens hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 3,8 Milliarden Euro.Als wäre die Situation nicht schon angespannt genug, hat Ebeling nun weiteres Öl ins Feuer gegossen. In einem Call mit Analysten nach der Vorlage der Quartalszahlen nannte der in seiner Wortwahl grundsätzlich wenig zimperliche CEO die Zuschauer " ein bisschen fett, ein bisschen arm ". Die Aussage befeuerte Spekulationen über ein vorzeitiges Ausscheiden Ebelings, der bereits 2016 angekündigt hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern und den Konzern 2019 zu verlassen. pap