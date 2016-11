Auf Initiative von Maria Furtwängler Große Sender lassen Geschlechterrollen in Film und Fernsehen untersuchen

Dei Studie wurde von Maria Furtwängler initiiert Foto: Mathias Bothor

Welche Bilder von Frauen und Männern werden in Film und Fernsehen transportiert? Die Universität Rostock untersucht in einer groß angelegten Studie, welche Rollenbilder in deutschen Fernseh- und Kinoproduktionen vermittelt werden. In Auftrag gegeben wurde die Untersuchung durch ARD, ZDF, Pro Sieben Sat 1 und die Mediengruppe RTL, initiiert wurde sie von der Schauspielerin Maria Furtwängler.