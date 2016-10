Audio-Konvergenzstudie Agma legt zweite Ausgabe der MA Audio 2016 vor

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (Agma) hat zum zweiten Mal die Konvergenzstudie MA Audio veröffentlicht. Die Studie enthält neben klassischen UKW-Radioangeboten auch Daten von kombinierten Online-Audio-Angeboten, reinen Webradiosendern und Musikstreamingdiensten wie Spotify.

"Damit legt die Agma der werbungtreibenden Wirtschaft zum zweiten Mal eine Konvergenzstudie mit vergleichbaren Radio- und Online-Audioreichweiten vor", betont Dieter K. Müller, Vorstand Radio der Agma. Man sei stolz, Werbungtreibenden und Agenturen "eine einheitliche, umfassende und in vieler Hinsicht erweiterte Planungsgrundlage, für die Gesamtleistung von Radio und Online-Audio liefern zu können".Die MA Audio verknüpft die Daten der klassischen, auf Befragungen basierenden MA Radio mit den automatisch erhobenen Daten der MA IP Audio und einer eigens erhobenen Online-Tagebuchstudie, mit der erhoben wird, welche Personen über welche Geräte welche Angebote nutzen.Ausgewiesen werden Hörer pro Tag (Mo-Fr/Samstag/Sonntag), Hörer pro Woche und pro zwei Wochen sowie die Brutto-Kontakte der erhobenen Angebote. In der aktuellen Studie werden außerdem erstmals differenzierte Daten für Prestream- und Instream-Ads ausgewiesen. Die erste Ausgabe der MA Audio im vorigen Jahr war von Experten kritisiert worden, unter anderem weil Streamingdienste wie Spotify nicht berücksichtigt worden waren. Diese sind in der aktuellen Studie nun ebenfalls enthalten."Das Design der von allen Marktpartnern getragenen Studie wurde und wird kontinuierlich weiterentwickelt", betont Agma-Geschäftsführer Olaf Lassalle. "Die aktuelle Veröffentlichung geht durch zahlreiche methodische Neuerungen auf die Forderungen der Marktpartner, stets mit Blick auf die Hörer und deren tatsächlichen Nutzung von Radioinhalten sowie der dem Werbemarkt offerierten Angebote umfassend ein".Interessant beim Blick auf die Angebote: Während Spotify die MA IP Audio, die Sessions pro Monat ausweist, mit großem Abstand dominiert, muss sich der Streaming-Platzhirsch bei den Hörer pro Tag den großen Radiosendern geschlagen geben. Das größte Einzelangebot in der MA Audio ist Radio NRW mit 6,53 Millionen Hörern pro Tag. Auf den Plätzen folgen mit Antenne Bayern (5,21 Mio.), SWR 3 (5,09 Mio.), 1Live (4,66 Mio.) und WDR 2 (4,46 Mio.) ebenfalls klassische Radiosender. Spotify kommt auf 2,44 Millionen Hörer pro Tag. Die gesamten Daten aller 340 erfassten Angebote gibt es auf der Website des Vermarkters RMS . dh