Anzeige in der "FAZ" Die wirren Gedanken im Kopf von Donald Trump

Das Thema der Mindmap: "How to find love (If you're Donald Trump)" Foto: Klein und Aber / Walker

Es vergeht wohl kein Tag mehr, an dem man eine Zeitung aufschlägt und keinen Artikel über Donald Trump findet. Wer heute die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" liest, wird allerdings auf eine ungewöhnliche Art und Weise mit dem US-Präsidenten konfrontiert. Grund ist eine Anzeige in der "FAZ". Das doppelseitige Motiv soll zeigen, wie es in Trumps Kopf aussieht - und was dazu führt, dass er seine umstrittenen Entscheidungen trifft.