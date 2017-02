Anti-Fake-News-Kampagne Focus Online möchte für Facebook Lügengeschichten aufdecken

Bild: Fotolia / Balint Radu Mehr zum Thema Correctiv als Partner Facebook will gefälschte Nachrichten in Deutschland bekämpfen

Focus Online will Facebook im Kampf gegen „Fake News“ unterstützen. Soll ja auch Bestatter geben, die denken sie wären Unfallchirurgen. — Jan Böhmermann (@janboehm) 17. Februar 2017

Focus Online soll Falschmeldungen für #Facebook richtigstellen.



Wir haben soeben den Gag des Jahres 2017 gehört. — Harald Schmidt (@BonitoTV) 17. Februar 2017

Gerade gelesen: @focusonline möchte für Facebook Fakenews aufspüren. Lustiger wird's heute nicht mehr. — Boris Rosenkranz (@der_rosenkranz) 17. Februar 2017

"Focus Online" als Partner für Qualitätssicherung? Facebook muss ziemlich verzweifelt sein. https://t.co/YcPo6sEaXj — Daniel Bouhs (@daniel_bouhs) 17. Februar 2017

Das Focus Online bei Facebook Fake News suchen soll, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Bald gibt es Fact-Checking bei Focus Online. — netzpolitik (@netzpolitik) 17. Februar 2017

In Deutschland soll Focus Online Fakenews bei Facebook enttarnen.

Das ist in etwa so, als ob Bushido einen Integrationsbambi bekommen würde. — Gavin Karlmeier (@gavinkarlmeier) 17. Februar 2017

Postilion-Artikel werden aber auch immer subtiler: @focusonline soll Facebook beim Fake-News suchen helfen? https://t.co/Ty08ll3wMj — Gerald Hensel (@ghensel) 17. Februar 2017

Facebook gibt nach Focusonline weitere Partner für Fact-Checking von Fake-News bekannt: KenFM, RT, Kopp-Verlag und die Bibeltreuen Christen. — Mario Sixtus 馬六 (@sixtus) 17. Februar 2017

"Es gibt von Focus Online die grundsätzliche Bereitschaft einer Teilnahme am Facebook-Programm zur Überprüfung gemeldeter 'Fake News'", erklärt ein Sprecher von Focus Online auf Nachfrage von HORIZONT Online und bestätigt damit einen Bericht von Spiegel Online . "Derzeit sind die Kollegen im Prüfungsprozess. Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht. Die Frage nach der organisatorischen Aufstellung können wir daher (noch) nicht beantworten." Laut Spiegel Online prüft auch Zeit Online derzeit, ob man sich der Anti-Fake-News-Initiative von Facebook anschließen soll.Focus Online gehört zu den reichweitenstärksten Nachrichtenportalen Deutschlands. In der Agof-Statistik für den November 2016 war die Seite mit 19,69 Millionen Unique Usern sogar die Nummer 1. Die IVW registrierte für Focus Online im Januar 2017 insgesamt über 173 Millionen Visits. Allerdings erzielen die Münchner die Reichweite nach Ansicht von Kritikern auf Kosten von Qualität und Seriosität. Axel Springers "Bild" hat Focus Online jüngst sogar verklagt . Der Vorwurf: Systematischer Klau von Bezahlinhalten . Kein Wunder, dass die Vorstellung von Focus Online als Instanz zur Qualitätssicherung bei Facebook für einigen Spott auf Twitter sorgt (siehe unten).Bei der Suche nach Partnern für die Anti-Fake-News-Kampagne hatte sich Facebook bislang zahlreiche Absagen von Redaktionen eingehandelt. Zuletzt sagte ARD-Intendantin Karola Wille im HORIZONT-Interview : "Wir sind nicht die Korrektureinheit für Facebook". Auch das ZDF will sich nicht beteiligen . Wie Spiegel Online berichtet, haben jetzt auch n-tv.de und die Nachrichtenagentur dpa erklärt, dass sie nicht an dem Programm teilnehmen würden. ire