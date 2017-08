Angriff auf Netflix, Amazon & Co Apple will eine Milliarde US-Dollar in Eigenproduktionen investieren

Apple will im Streaming-Geschäft auftrumpfen Foto: Apple

"House of Cards", "Orange is the New Black", "The Man in the High Castle" - wenn Unternehmen aus dem Dunstskreis der Digital Economy in den letzten Jahren mit Eigenproduktionen erfolgreich waren, dann Netflix und Amazon. Apple will sich den Siegeszug seiner Erzfeinde offenbar nicht länger anschauen. Laut Medienberichten will der Konzern allein im kommenden Jahr eine Milliarde US-Dollar in die Produktion eigener Serien stecken.