Andreas Prasse im Video-Interview Der Wall-Deacux-Chef will 2017 vor allem in IT investieren

Wall-Decaux-Chef Andreas Prasse im Video-Interview während des Deutschen Medienkongresses 2017 Foto: HORIZONT

Wall Decaux rüstet sich für die Zukunft: Im Video-Interview mit HORIZONT Online verkündet Wall-Chef Andreas Prasse, in diesem Jahr vor allem in Daten und IT investieren zu wollen. Der Außenwerber hatte das vergangene Jahr mit einem Wachstum von acht Prozent abgeschlossen.