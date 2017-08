"American Gods" sei Dank RTL mit neuem Schwung im zweiten Quartal

Die europäische Sendergruppe RTL hat im zweiten Quartal stark vom Erfolg der Fantasy-Serie "American Gods" profitiert. Von April bis Juni legte der Umsatz im Vorjahresvergleich um 8,8 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zu, wie die Bertelsmann-Tochter am Mittwoch in Köln mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Die Serie hatte RTL an den Streamingdienst Amazon Prime Video verkauft.