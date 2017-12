Amazon Bundesliga soll überall zu hören sein

Das Bundesliga-Angebot bei Amazon © Screenshot amazon.de

Nach dem Start ins Geschäft mit Live-Übertragungen von Sportevents will Amazon sein Angebot ausbauen. An der Bundesliga gebe es nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern Interesse, sagte René Fasco, Leiter der Musiksparte des weltgrößten Online-Händlers, der Deutschen Presse-Agentur in München: "Wir haben die Vision, dass man überall dort, wo man Amazon hören kann, auch die Bundesliga hören kann. Auf Deutsch oder Englisch."