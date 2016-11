Als Heft im Heft Bauer integriert Gesundheitsportal "Praxis Vita" in 22 Zeitschriften

Bauer integriert Gesundheitsportal "Praxis Vita" in 22 Zeitschriften

Das Print-Special erscheint in 22 Titeln der Bauer Media Group

Normalerweise werden erfolgreiche Zeitschriften in die digitale Welt verlängert, bei seinem erfolgreichen Gesundheitsportal "Praxis Vita" beschreitet die Bauer Media Group nun den umgekehrten Weg. Ab dieser Woche erscheint in zahlreichen Titeln des Verlags unter der Marke ein Heft im Heft über Gesundheitsthemen.

Das Print-Special erscheint in 22 Titeln der Bauer Media Group (Bild: Bauer Media Group)

Das Print-Special von "Praxis Vita" erscheint als Heft im Heft in nicht weniger als 22 Titeln der Bauer Media Group, unter anderem im "Tina", "Bella", "TV Movie", "TV 14" und der "Freizeitwoche". Insgesamt kommt das Gesundheitsmagazin damit auf eine Auflage von fast 8,5 Millionen Exemplaren. Der Umfang liegt abhängig von der Zeitschrift bei acht bis zwölf Seiten. Das Special steht unter dem Motto "Weil mir Gesundheit wichtig ist" und widmet sich unter anderem den Themen Demenz, Kopfschmerzen, ADHS und Gelenkverschleiß.In dem Portal Praxis Vita bündelt Bauer Xcel Media seit Januar 2014 Gesundheitsthemen. Aktuell kommt die Website auf rund 3 Millionen Visits und 9 Millionen Page Impressions pro Monat."Durch unsere reichweitenstarken Titel erreichen wir nun mit dem Praxis Vita Print-Extra mehr als 25 Millionen Menschen, die eine hohe Affinität für die Themen Gesundheit und Wellbeing haben", erklärt Verlagsgeschäftsführer Sven Dams. "Wir sehen in dieser Zielgruppe aus Vermarktungs- und Vertriebsperspektive großes Potential. Deswegen entwickeln wir unsere erfolgreiche Online-Plattform in die Print-Welt." dh