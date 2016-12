"Alles, was Männer lieben" Burda launcht neuen "Playboy" mit ordentlich Werbedruck

Am 8. Dezember liegterstmals am Kiosk. Um für die Neuerungen des Hefts zu werben, hat Hubert Burda Media eine Werbekampagne mit einem Brutto-Media-Volumen von 1,5 Millionen Euro spendiert.

Playboy TV-Spot

klassische Inszenierung", sondern "mehr Natürlichkeit in der (erotischen) Bildsprache" bieten. Dafür wird nun im TV, mit Print-Anzeigen sowie Online-Werbemitteln ordentlich getrommelt - sowohl für das neue Heft als auch für ein Mini-Abo des "Playboy" (siehe Bildergalerie unten). Zudem werden ab dem Erscheinungstag der neuen Ausgabe 500.000 Leseproben verteilt. Dafür wird nun im TV, mit Print-Anzeigen sowie Online-Werbemitteln ordentlich getrommelt - sowohl für das neue Heft als auch für ein Mini-Abo des "Playboy" (siehe Bildergalerie unten). Zudem werden ab dem Erscheinungstag der neuen Ausgabe 500.000 Leseproben verteilt.

"Playboy": So wirbt Burda für das Mini-Abo der Männerzeitschrift

(Bild: Hubert Burda Media)

Neuer Claim, überarbeitetes Design, andere Gewichtung der Formate: Burda hat in den vergangenen Monaten fleißig am "Playboy" geschraubt. Das Männer-Flaggschiff des Verlages hat künftig den Claim "Alles, was Männer lieben" (Früher: "Alles, was Männern Spaß macht") und will bei der Darstellung von nackter Haut "wenigerDas Mediavolumen der Kampagne beträgt einer Burda-Sprecherin zufolge rund 1,5 Millionen Euro. Den TV Spot hat die Münchner Agenturrealisiert, die auch schon den neuen "Playboy"-Claim entwickelt hatte. ire