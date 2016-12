Werbeerlöse Youtube zahlt Musikindustrie über eine Milliarde US-Dollar aus

Youtube greift Spotify an Foto: Unternehmen

Nach vielen Jahren mit sinkenden Umsätzen, konnte die Musikindustrie in diesem Jahr wieder etwas aufatmen - nicht zuletzt wegen der steigenden Beliebtheit von Musikstreaminganbietern und wachsenden Werbeeinahmen. Youtube hat nun verkündet, der Musikindustrie in den vergangenen zwölf Monaten über eine Milliarde US-Dollar an Werbeerlösen ausgezahlt zu haben.