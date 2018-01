AfD-Politikerin Twitter sperrt Beatrix von Storch nach Hass-Tweet für zwölf Stunden

Das Twitter-Profil von Beatrix von Storch © Twitter/@Beatrix_vStorch

Twitter hat die stellvertretende AfD-Bundestagsfraktionschefin Beatrix von Storch vorübergehend gesperrt und damit Empörung in der AfD-Führung ausgelöst. Von Storch hatte sich in dem Internet-Kurznachrichtendienst am Silvesterabend über einen Tweet der Kölner Polizei aufgeregt, die Neujahrsgrüße in mehreren Sprachen veröffentlicht hatte, darunter Arabisch.