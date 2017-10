Advance Publications Condé Nast-Chairman Si Newhouse ist tot

2015 den Chefposten beim Medienkonzern Advance Publications, dem Condé Nast angehörte, aufgegeben hatte, wirkte er dort als Ehrenvorsitzender. "

Mit Si Newhouse verliert die Medienwelt einen großen Verleger. Newhouse baute Condé Nast (u.a. "Vogue", "Vanity Fair", "New Yorker") von einem kleinen Verlagshaus mit einer Handvoll Publikationen zu einem internationalen Medienhaus um und stand dem Unternehmen ein halbes Jahrhundert lang vor. Nachdem erWir haben heute einen Giganten verloren", sagt Bob Sauerberg, Präsident und Geschäftsführer von Condé Nast. "Si verkörperte wie sonst niemand Kreativität, Neugierde und eine Hingabe zur Exzellenz. Er wird uns ewig als der Mann, der das einflussreichste Medienimperium der Welt aufbaute, in Erinnerung bleiben. Wir fühlen uns geehrt, in diesem tollen Unternehmen, das er geschaffen hat, zu arbeiten, und werden danach streben, seinem Mut und seiner Weisheit gleichzukommen.“Newhouse verbrachte seine beruflich prägendsten Jahre bei "Glamour" und "Vogue". Betreut wurde er von seinem künstlerischen Berater und Freund Alexander Liberman, der 1962 zum Chefredakteur des Unternehmens ernannt wurde.