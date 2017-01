Addressable TV Smartclip launcht weiteres Werbeformat

Das Switch In Freestyle von Lotto Bayern auf RTL Foto: Smartclip

Mit dem "Switch In Freestyle" startet Smartclip ein neues Werbeformat für internetfähige Fernseher. Es hat transparente Flächen und erlaubt damit kreative Gestaltungsmöglichkeiten. Startkunde ist Lotto Bayern, den die Mediaagentur Mediaplus gewonnen hat. Mit im Boot sind die Schwesteragenturen Serviceplan Campaign und Prex. Ausgestrahlt wird es auf RTL. Das Format kommt für klassische Kunden in Frage sowie für Neukunden, die bislang nicht im TV vertreten sind.