Adblocking Bild Plus zählt 365.000 Abonnenten / Publisher fordern Netto-Reichweiten

Hat kein Problem mehr mit Adblockern: Bild-Digital-Manager Stefan Betzold Foto: ASV

Aus der Not geboren, zum Geschäftsmodell geworden: Axel Springers Paid-Content-Angebot Bild Plus zählt mittlerweile rund 365.000 Abonnenten. Das vor zwei Jahren mit viel Aufwand eingeführte Abo-Modell spült dem Konzern damit mittlerweile ordentliche Vertriebserlöse in die Kassen. Das Abo kostet monatlich rund 5 Euro.