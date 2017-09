Ad Alliance Gruner + Jahr EMS und IP tauschen Vermarktungsrechte

Paul Mudter (IP) und Frank Vogel (G+J) intensivieren die Zusammenarbeit bei der Ad Alliance Foto: IP / G+J

HORIZONT-Leser haben es durch ein Interview mit Gruner + Jahr-Vorstand Stephan Schäfer, IP -Deutschland-Chef Matthias Dang und Spiegel-Geschäftsführer Thomas Hass bereits vor zwei Wochen erfahren (siehe HORIZONT 36/2017), nun wird es auch offiziell verkündet: Die Ad Alliance, der Vermarktungsverbund von Gruner + Jahr und der Mediengruppe RTL Deutschland, will sich im digitalen Bereich schlagkräftiger aufstellen. Dafür werden Anfang 2018 so genannte Kompetenzcenter gebildet, in denen bestimmte Vermarktungsrechte gebündelt werden.