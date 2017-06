AOL-CEO Tim Armstrong "Oath ist schon heute fast so groß wie Netflix"

Oath ist auch auf den Cannes Lions Thema Foto: Cannes Lions

Aus AOL und Yahoo ist eins geworden - das lässt sich in Cannes nicht übersehen. Oath, die Dachmarke des neu aufgestellten Konzerns, prangt in riesigen Buchstaben an der Fassade des Majestic Hotels, Lichtinstallationen symbolisieren die Verschmelzung der Unternehmensbereiche. Kaum weniger spektakulär die Ankündigungen der versammelten Führungsriege: "Im Jahr 2020 erreichen wir zwei Milliarden Konsumenten und machen zwischen 10 und 20 Milliarden US-Dollar Umsatz", sagt CEO Tim Armstrong.