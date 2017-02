7 Screen Eva Adelsgruber kehrt Pro Sieben Sat 1 den Rücken / Reinhard Risse übernimmt

Kurzes Gastspiel: Nach nur knapp einem Jahr verlässt Eva Adelsgruber den Digital-Out-of-Home-Vermarkter 7 Screen. Mit der Tochtergesellschaft war Pro Sieben Sat 1 im Februar 2016 in den wachsenden Markt der digitalen Außenwerbung eingestiegen.

Seit dem Marktantritt vonstand Adelsgruber an der Spitze der Geschäftsführung. Nun verlässt die 43-Jährige das Unternehmen mit bislang unbekanntem Ziel. Ihre Nachfolge trittan. Der 50-Jährige übernimmt die Führung des DOoH-Vermarkters ab 1. März zusätzlich zu seiner Funktion als Director Online Sales bei. Laut Pressemitteilung erhofft sich P7S1 durch die Personalie auch eine engere Verzahnung beider Firmen sowie integrierte Vermarktungskonzepte. Der bisherige Co-Geschäftsführerbleibt unverändert als COO an Bord.Risse ist seit 2007 bei Seven-One Media tätig und verantwortet seit 2012 die Führung des Digital-Sales-Bereichs. Frühere Stationen seiner Karriere waren IP Deutschland und AOL Germany., Vorsitzender der Geschäftsführung beim Pro-Sieben-Sat-1-Vermarkter, beschreibt Risse als "ausgewiesenen Experten in der Vermarktung von Bewegtbild und integrierten Konzepten". Eva Adelsgruber habe 7 Screen innerhalb eines Jahres zu einem der führenden Anbieter im DOoH-Markt aufgebaut und damit die Weichen für weiteres Wachstum geschaffen.Dabei muss sich 7 Screen hierzulande gegen eine starke Konkurrenz behaupten:ist Marktführer im deutschen Außenwerbemarkt und bekannt dafür, auch die digitale Entwicklung der Branche vehement voranzutreiben; die BerlinerAG deckt mit Weltmarktführer JC Decaux im Rücken vor allem den Premiumbereich ab. 7 Screen dagegen greift durch die exklusive Partnerschaft mitzunächst vor allem auf rund 10.000 Screens in Flughäfen, Tankstellen, Raststätten, Shopping Centern und einigen öffentlichen Plätzen in Großstädten zu. Als USP hatte Adelsgruber bislang die Möglichkeit definiert, die Bewegtbild-Expertise aus dem P7S1-Kerngeschäft auf die Straße zu bringen. kan