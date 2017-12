40 Jahre "Tagesthemen" Caren Miosga und Ingo Zamperoni moderieren Jubiläumsausgabe gemeinsam

Ingo Zamperoni und Caren Miosga moderieren die Jubiläumsausgabe gemeinsam © NDR/Thomas Pritschet

Die "Tagesthemen" feiern ihren 40. Geburtstag mit einer Premiere: Am 2. Januar 2018 führen Caren Miosga und Ingo Zamperoni gemeinsam durch die Sendung - die erste Doppelmoderation in der Geschichte des Nachrichtenmagazins, wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte. Für die Jubiläumssendung wollen auch ehemalige Moderatoren in das Studio von ARD-aktuell beim NDR in Hamburg zurückkehren. "Anne Will, Thomas Roth und Ulrich Wickert haben ihre Mitwirkung bereits zugesagt", hieß es.