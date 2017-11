21st Century Fox Murdoch weist Übernahmegerüchte zurück

Um das Medienimperium von Rupert Murdoch ranken sich Spekulationen © picture alliance / AP Photo

Das Medienimperium des einflussreichen Unternehmer-Urgesteins Rupert Murdoch hat Gerüchte über einen möglichen Verkauf indirekt zurückgewiesen. "Wir sind groß genug, um unsere aggressive Wachstumsstrategie zu verfolgen und und signifikant verbesserte Renditen an unsere Aktionäre zu liefern", sagte Lachlan Murdoch am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Los Angeles.