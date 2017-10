2000 neue Stellen Amazon baut Werbevermarktung massiv aus

Amazon greift in der Werbevermarktung an

Dass Amazon nach Google und Facebook zur dritten Supermacht der digitalen Werbewelt aufsteigt, daran besteht kein Zweifel mehr.passt eine aktuelle Nachricht: Amazon baut in New York ein neues Büro auf, in dem sich nicht weniger als 2000 neue Mitarbeiter um passgenaue Angebote für Werbekunden aus allen Bereichen kümmern sollen.