10,2 Millionen Euro weniger Weniger Geld aus dem Rundfunkbeitrag für die Öffentlich-Rechtlichen

ARD und ZDF erlösen weniger Geld aus dem Rundfunkbeitrag Foto: Marek Gottschalk/Fotolia

Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen mit deutlich weniger Geld aus dem Rundfunkbeitrag auskommen. Das gilt für ARD und ZDF ebenso wie fürs Deutschlandradio. Der Sender rechnet bis 2020 mit rund 10,2 Millionen Euro weniger an Beitragseinnahmen. In die roten Zahlen rutscht er deswegen aber nicht: Bis zum Ende der Beitragsperiode, für die der monatliche Beitrag pro Haushalt auf 17,50 Euro festgelegt ist, erwartet er eine "schwarze Null", wie Deutschlandradio am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.