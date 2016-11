1000. "Tatort" Was Sie schon immer über die ARD-Krimireihe wissen wollten

Am Sonntag läuft mit "Taxi nach Leipzig" der 1000. "Tatort" im Ersten. Die erste Folge flimmerte am 29. November 1970 über die Bildschirme. Damit ist die ARD-Krimireihe die langlebigste und erfolgreichste im deutschen Fernsehen. HORIZONT Online gratuliert - und präsentiert spannende Daten und Fakten rund um den "Tatort".

Wie viele "Tatort"-Kommissare gab es bislang?

"Tatort": Einige Erfolgs-Ermittler seit 1991

Die Hauptkommissare Thanner (Eberhard Feik, Mitte, hinten) und Horst Schimanski (Götz George, Mitte) (Bild: WDR/Bavaria/Thomas R. Schumann)

Ulrike Folkerts als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal (Bild: SWR/Krause-Burberg)

Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers), an Bord eines Tretbootes. (Bild: WDR/Willi Weber)

Dietz-Werner Steck als Tatort-Kommissar Bienzle. (Bild: SWR/Schweigert)

Horst Schimanski (Götz George, links) (Bild: WDR)

Kommissare Stoever (Manfred Krug, rechts) und Brockmöller (Charles Brauer, links) auf die Hamburger Insel Neuwerk. (Bild: WDR/NDR/M. Sawhney)

Welche Ermittler hatten die meisten Fälle?

Rekordhalter mit 73 Einsätzen: Die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr mit Assistent Kalli (Bild: BR/Heike Ulrich)

Wie viele Leichen gab es in 1000 "Tatorten"?

Hauptdarsteller Ulrich Tukur alias Kommissar Felix Murot in "Im Schmerz geboren" (Bild: Foto: HR/Philip Sichler)

Was ist die häufigste Todesursache im "Tatort"?

Wie viele "Tatort-Folgen gab es bislang tatsächlich?

Die 20 erfolgreichsten "Tatort"-Fälle seit 1991

Die erfolgreichsten "Tatort"-Folgen seit 1991 Folge Mio. Zuschauer 1 Der Fall Schimanski (Schimanski, 29.12.1991) 16,68 2 Kinderlieb (Schimanski, 27.10.1991) 16,07 3 Stoevers Fall (Stoever/Brockmöller, 5.7.1992) 15,86 4 Experiment (Stoever/Brockmöller, 3.5.1992) 15,29 5 Tod im Häcksler (Odenthal, 13.10.1991) 14,46 6 Blutwurstwalzer (Markowitz, 22.9.1991) 14,37 7 Tod eines Wachmanns (Flemming, 25.10.1992) 14,26 8 Der Mörder und der Prinz (Flemming, 17.05.1992) 14,09 9 Telephongeld (Fichtl, 15.9.1991) 14,02 10 a Verspekuliert (Brinkmann, 15.3.1992) 13,63 10 b Schwanensee (Thiel/Boerne, 8.11.2015) 13,63 11 Mord ist die beste Medizin (Thiel/Boerne, 21.9.2014) 13,22 12 Erkläre Chimäre (Thiel/Boerne, 31.5.2015) 13,03 13 Summ, Summ, Summ (Thiel/Boerne, 24.3.2013) 12,99 14 Renis Tod (Brinkmann, 31.1.1993) 12,85 15 Um Haus und Hof (Stoever/Brockmöller, 26.9.1993) 12,83 16 Kinderspiel (Fichtl/Hollocher, 16.8.1992) 12,81 17 Der Hammer (Thiel/Boerne, 13.4.2014) 12,78 18 Willkommen in Hamburg (Tschiller, 10.3.2013) 12,74 19 Bienzle und die schöne Lau (Bienzle, 28.3.1993) 12,72 20 Die chinesische Prinzessin (Thiel/Boerne, 20.10.2013) 12,54 data-unit Mio. Zuschauer Brockmöller (Charles Brauer). Das Duo Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), das insgesamt fünf Mal im Ranking vertreten ist, schafft es auf Rang 10. Quelle: dpa



Die beliebtesten "Tatorte"

Die Bremer "Tatort"-Kommissare Inga Lürsen und Stedefreund (Bild: Radio Bremen/Stephan Pick)

Die 10 beliebtesten "Tatort"-Folgen

Rang Titel Ort Bewertung 1 Abschaum Bremen 4,09 2 Feierstunde Münster 4,09 3 Die Wahrheit München 4,04 4 Borowski und der stille Gast Kiel 4,04 5 Im Schmerz geboren Wiesbaden 4,04 6 Zorn Gottes Hamburg 4,03 7 Weil sie böse sind Frankfurt 4,03 8 Wolfsstunde Münster 4,01 9 Das Böse Frankfurt 3,99 10 Brüder Bremen 3,99

Quelle: Tatort-Blog.de (Durchschnittliche Nutzerbewertung auf einer Skala von 0 bis 5)

Die erfolgreichsten "Tatorte" im Social Web