"100 inspirierende Macher" Business Punk setzt Pro Sieben-Senderchef Daniel Rosemann auf die Watchlist

Listen über die (Erfolg-) Reichen und Wichtigen in der Wirtschaft gibt es viele. Schwieriger wird es beim Anspruch, jene Köpfe aufzustellen, von denen man glaubt, dass sie wichtiger werden. Das G+J-Magazin Business Punk versucht das jetzt – auch für die Medienbranche.

Die Redaktionsleiter Christian Cohrs und Tolgay Azman kündigen ein Ranking an, das "keine der üblichen Ranglisten" sei, sondern eine Watchlist "voll mit Menschen, von denen man aus unserer Sicht in 2018 mit Sicherheit hören wird, weil sie in den kommenden Monaten eine größere Rolle in ihrem beruflichen Umfeld oder für unser Leben spielen werden". Das ist doch mal eine Ansage – und fast schon eine Wette, aufzulösen in zwölf Monaten.

Die aktuelle Ausgabe von Business Punk (© Gruner+Jahr)

Unter den 100 "inspirierenden Gründern, Machern, Kreativen und Querdenkern" aus zehn Branchen, die das Wirtschafts- und Lifestylemagazin Business Punk in der neuen Ausgabe 6/2017 (erscheint am 7. Dezember) in seiner ersten derartigen Watchlist vorstellt, sind auch zehn Namen aus dem Bereich Media & Entertainment: Renk-Gründerin, Jonathan Skudlik (Esports), Etienne Gardé (Rocket Beans TV), Pia Frey (Opinary),(Highsnobiety), Alessio Avellan Borgmeyer (Jodel), Markus Kern (Kern Innovation) sowie der Politik-Youtuber Rayk Anders und die Moderatorin Wana Limar.Und: seit 2016 Chef von, dem reichweitenstärksten, jedoch in diesem Jahr schwächelnden Kanal des TV-Konzerns Pro Sieben Sat 1 – der seinerseits jetzt umgebaut wird . Eine Wette mit Würze also. "Wenn im deutschen Fernsehen etwas Neues passieren soll, dann muss es bei Pro Sieben passieren", zitiert Business Punk den Manager und fügt die eigene Schlussfolgerung an: "2018 muss er liefern." Und die Watchlist irgendwie auch. rp