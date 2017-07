"Türkei"-Anzeige in der "SZ" Die Alarmglocken haben versagt

Wie weit dürfen politische Anzeigen gehen? Diese ging @DerSPIEGEL zu weit. https://t.co/4UkufRr1KE — Klaus Brinkbäumer (@Brinkbaeumer) 15. Juli 2017

Die @SZ fordert gerne Solidarität mit @Besser_Deniz aber ist sich nicht zu schade eine Anzeige des türk Staates zu drucken #FreeDeniz pic.twitter.com/gmv9qoFggr — Cüneyt Dinç (@DrCuneytDinc) 15. Juli 2017

Die „Süddeutsche“ fordere gern Solidarität mit dem seit Monaten in Einzelhaft gefangenen Deniz Yücel, sei sich aber nicht zu schade für diese Anzeige, twitterte einer. Ein anderer fragte, bei welchem Anzeigenpreis die Pressefreiheit ende?Die Reaktionen auf die Anzeige sind harsch. Der Imageschaden ist da. Und dann plädiert ausgerechnet in derselben Ausgabe der „Süddeutschen Zeitung“ Detlef Esslinger im Leitartikel auf der Meinungsseite dafür, weiterhin Urlaub in der Türkei zu machen, um nicht ein ganzes Volk für Erdogans Treiben zu bestrafen.Redaktion und Anzeigenabteilung haben in Verlagen getrennt zu sein. Vielleicht ist der Esslinger-Kommentar sogar der Beweis, dass die Trennung bei der „Süddeutschen Zeitung“ funktioniert. Es verlangt allerdings auch von Anzeigenleuten wenig politischen Sachverstands, um zumindest den Hauch eines Verdachts zu bekommen, dass eine derartige Anzeige womöglich mit Fingerspitzengefühl zu behandeln ist.Hat denn wirklich niemand die Alarmglocken läuten gehört, als die Druckvorlage für diese Anzeige einging? Verantwortlich im Sinne des Presserechts, so steht es am Ende der Absenderliste, ist „The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey“, eine branchenübergreifende Vereinigung privater Unternehmen. Sie schreiben: „Mit Demut und Respekt verneigen wir uns nochmals vor unseren Märtyrern, die ihr Leben im Widerstand gegen den Putschversuch heldenhaft geopfert haben“. Gleichzeitig beschuldigen sie „das als FETÖ/PDY bekannte kriminelle Terrornetzwerk“ und beschwören den „festen Willen, die türkische Demokratie zu schützen und zu stärken und die demokratische Tradition unseres Landes zu unterstützen“.Staatspräsident Erdogan bekräftigte derweil bei einer Gedenkfeier in Istanbul seine Bereitschaft zur Wiedereinführung der Todesstrafe und sagte: „Diesen Verrätern werden wir zuerst die Köpfe abreißen“.HORIZONT Online fragte den Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags, wie es dazu kommen konnte, dass die SZ diese Anzeige gedruckt hat, anders als der „Spiegel“ und die „Bild“, die dies abgelehnt haben. Hilscher hat bislang noch nicht geantwortet. usi