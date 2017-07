Netflix-Serie "Bloodline" Eine Liebeserklärung an die Langsamkeit

Bloodline | Official Trailer [HD] | Netflix



Wie bei so vielen Produktionen hat Netflix auch bei "Bloodline" zunächst eine Staffel in Auftrag gegeben. Das heißt: Die Macher haben das Drama als "Mini-Serie" angelegt, die erste Staffel bilden eine erzählerische Einheit, die Story - trotz gewissermaßen offenen Endes - in sich geschlossen. Das liegt vor allem daran, dass die wichtigste Figur, das schwarze Schaf Danny, am Ende der ersten Staffel stirbt.Als Netflix zwei weitere Staffeln in Auftrag gab (mehr wird es nicht geben), standen die Macher vor der Herausforderung, eine eigentlich abgeschlossene Geschichte weiter zu erzählen - ohne die wichtigste und herausragende Figur Danny eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Sollte man meinen. Doch die Kessler-Brüder und Zelman fanden einen Dreh, indem sie neue Charaktere wie Dannys Sohn Nolan (Owen Teague), dessen Mutter (Evangeline Radosevich), den dubiosen Kleinkriminellen Ozzy Delvecchio (John Leguizamo) sowie den mindestens zwielichtigen Geschäftsmann Roy Gilbert (Beau Bridges) einführten und Publikumsliebling Danny schlechtes Gewissen von Bruder John zumindest gelegentlich auftauchen ließen. Diese kleine Nebenrolle in Staffel zwei brachte Schauspieler Bob Mendelsohn sogar einen Emmy Award ein.

Große Geschichten im Serien-Format gibt es schon lange. Man denke nur an "Twin Peaks", das derzeit nach über 25 Jahren seine gefeierte Fortsetzung erlebt, die komplexe Abhör-Serie "The Wire" oder das völlig zurecht von so vielen geliebte "Breaking Bad". Dennoch gibt es nicht wenige, die behaupten, dass das goldene Zeitalter der Serien erst mit der Geburtsstunde von Netflix begonnen hat. Denn der Video-on-Demand-Dienst versteht es seit einigen Jahren perfekt, losgelöst von den komplizierten Strukturen großer TV-Sender und dem starren Fokus auf spitze Zielgruppen, Hits in Serie selbst zu produzieren.Einer davon ist "Bloodline". Das Familiendrama, dessen erste Staffel 2015 Premiere feierte, dreht sich um eine wohlhabende, hoch angesehene Familie in den Florida Keys. Die Eltern (Sissy Spacek, John Shepard) besitzen seit Jahrzehnten ein malerisches Urlaubsressort, Sohn John (Kyle Chandler) kandidiert als Sheriff, Tochter Meg (Linda Cardellini) ist Anwältin und der Jüngste, Kevin (Norbert Leo Butz), betreibt immerhin eine Bootswerft. Als das älteste der vier Kinder, Danny (Bob Mendelsohn), zu einem Besuch aus Miami auf die Keys zurückkehrt, gerät die vermeintlich heile Familienwelt der Rayburns mehr und mehr aus den Fugen."Die Welt" brachte es kürzlich in einem Feuilleton-Artikel auf den Punkt, als sie "Bloodline" als "Weltliteratur im Fernsehformat" beschrieb und ausführte : "Die Wahrheit (oder besser, was von ihr in Erzählungen, Erinnerungen übrig ist) wird so lange gedehnt, bis sie alles Mögliche sein kann. Worüber keiner mehr glücklich ist. Außer vielleicht die Rayburns, denen keiner was kann. [...] Das geht langsam voran, wie sich Romane langsam lesen. In langen Blenden, in Bildern, in denen man die Gefahr, das Schwüle, Explosive geradezu greifen [kann]. In Cinemascope gewissermaßen. Mit Schauspielern, die in der Größe, der Wucht der Landschaften und Räume nicht verloren gehen, die mit ihnen spielen, von ihnen gespielt werden."Dabei ist die Handlung keineswegs nur auf das Zusammenspiel der Familienmitglieder begrenzt. Der Konflikt mit dem Kleinkriminellen Eric (Jamie McShane) und dessen Schwester Chelsea O'Bannon (Sevigny), die anders als die Rayburns aus der Arbeiterklasse kommen, als Gegenpol zu den Hauptfiguren auftreten und dem Zuschauer so die klassische Einordnung der Charaktere in "Gut" und "Böse" erschweren, ist für die Dramaturgie von "Bloodline" genauso bedeutend wie das herausragende Setting. Die Macher schaffen es mit jeder Episode aufs Neue, den Sehnsuchtsort Florida Keys in eine düstere Metapher für das zerstörte Leben der Rayburns zu verwandeln. Und trotz der Fokussierung auf Regen, Sturm und schäbige Bars zeigen die Serienschöpfer immer auch die malerische Seite der fast 300 Kilometer langen Inselkette.Dennoch: Es ist in erster Linie der ungewöhnlich langsame Spannungsaufbau in der ersten und die dramatischen Verstrickungen der Hauptfiguren in der zweiten und dritten Staffel, die "Bloodline" zu einer so famosen Serie machen, die den Zuschauer immer fordert und ihm eine neue Art der Serien-Erfahrung bietet. Und allein deshalb sollte es kein Netflix-Nutzer verpassen, beim schleichenden, ganz großen Zusammenbruch einer Vorzeigefamilie zuzusehen. ttÜbrigens: An diesem Freitag geht mit "Ozark" eine Serie bei Netflix an den Start, die auf einer ganz ähnlichen Erzählweise wie "Bloodline" beruht - und deren Handlung zudem an die Kult-Serie "Breaking Bad" erinnert (siehe Trailer oben).