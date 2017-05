Journalismus vs. Content Marketing Zehn Dinge, die Verlage von Content Marketern lernen können

Bild: HORIZONT Mehr zum Thema Sascha Pallenberg im Video-Interview Das sagt der neue Daimler-Mitarbeiter über Content Marketing und Transparenz

Journalismus und Content Marketing – das sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Journalismus nutzt Inhalte, um Marken zu bilden, Märkte zu bespielen und Meinungen zu definieren. Content Marketing nutzt Inhalte, um mit Meinungen und Content den auftraggebenden Marken in den gewünschten Märkten die Deutungshoheit zu verschaffen oder Kunden an Produkte heranzuführen.Es gibt eine grosse Zahl freier Journalisten in Deutschland, die für beide Seiten parallel arbeiten; eine grosse Zahl weiterer Journalisten war früher angestellt in Verlagen und hat seitdem die Seiten gewechselt hin zu Content Marketing. Deshalb ist unserer Ansicht nach die Zeit reif für eine Liste der zehn wichtigsten Dinge, die Verlage und Verleger von Content Marketern lernen sollten. Denn die Zukunft des einen liegt in der Zukunft des anderen. Ohne Content Marketing wird der moderne Verlag der Zukunft auf einen erheblichen Teil potentieller Erlöse verzichten. Und ohne Verlage als Partner verzichten Content Marketer auf wichtige Plattformen, Inhaltslieferanten und Meinungsmacher.Mit nachhaltigem Managment Commitment. Mut. Achtsamkeit. Haltung. Gelebt. Jetzt. Neue Dynamische Spieler, auch von extern, müssen nicht nur rekrutiert werden. Sie brauchen Rückendeckung. Und noch wichtiger: Das Zusammenspiel mit dem aktuellen Team. Dort schlummert das Potential. Dieses zu wecken braucht ggf. Kunstgriffe. Überwindung von „Das haben wir immer schon so gemacht“. Recht des Älteren. Harte Arbeit. Aber machbar. Und kostbar. Ein nachhaltiges Investment. Die eigene DNA stimmig in die eigene Zukunft übersetzt. Mehr geht nicht.Sie nehmen Redaktion und Druckerei nicht den Job weg. Das passiert ganz von selber. Sie sind diejenigen mit den zusammen Ihr Eure Zukunft schustern könnt. Und siebrauchen Euch genau so, wie Ihr sie. Auch wenn sie ein ganz anderes Profitcenter sind: Es geht nur gemeinsam.Erst recht in Digitalen Zeiten. Content Excellence. Flüssiges Gold. Im Dschungel des "Jeder glaubt auf seinem iPhone Content zu können" ist diese eine Manufaktur. Und nein, das ist kein "Fishing for Compliments". Grosses Indianer Ehrenwort.Mit Spielfilm Idee, Guerilla und sonstigen Zaubertricks durch den Feuerreifen springen. Das einzige was sich ändert: Ein Verlag bekommt einen Strategie Partner. Der macht für die Inhalte einen Architektur- und Bebauungsplan. Für Euer gemeinsames Haus. Und wie das beim Hausbauen eben so ist: Da kommt nur was stabiles dabei raus, wenn Architekt, Baumeister, Dachdecker und sonstige Handwerkereng zusammenarbeiten. Erst recht wenn es eine zeitgemäße moderne Architektur oder sogar Renovierung ist.Dann sind es die Geschäftsführer.. Obere Führungsebene. . Content Marketing funktioniert, wenn die wahren Herausfoderungen von Kunden verstanden werden. Genau an diesen angesetzt werden.. Alles andere ist "Ich bin toll'" bzw. "Du kannst mir glauben, ich bin toll". Und das kann anno 2017 keiner mehr hören. Weder Eure Kunden. Noch deren Kunden. Ja. Ehrlich.Schon immer nutzen Content Marketer die Macht kluger Analysen, den keine Marke kann ohne ein empirisches Fundament den Zielmarkt sauber bespielen. Diesem Credo folgen die dafür erzeugten Inhalte und hier könnten Verlage profitieren, wenn sie sich die markengebundenen Analysen der Content Marketer zunutze machen.. Kein Auftraggeber würde einer Content Marketing Agentur Geld für Inhalte geben, die frei nach Bauchgefühl ohne Ziel und ohne Plan geschrieben werden. Warum also sollten Verlage wesentlich auf Inhalte ohne Ziel setzen, bei denen beispielsweise nicht klar ist, ob Leser dafür bezahlen würden oder Anzeigenkunden in Werbeumfelder investieren? Warum sollte ein Verlag nicht versuchen, mittels klarer Content Goals (Conversion von Unique zu Newsletter, von Newsletter zu Abo usw) die Produktion eigener Inhalt wirtschaftlich besser zu steuern?Viele Teams der erfolgreichen Content Marketer sind flexibel in ihrer Ausrichtung und schreiben für den einen Kunden während sie für den anderen konzipieren, sie definieren Märkte für Marke X während sie Reportings für Marke Y aufbereiten. Diese mentale Flexibilität gepaart mit gesunder Erfahrung in breiten Nischen wäre ein wichtiges Mittel zum Erfolg von Verlagen. Solche Teams nutzen eine Touchpoint Matrix zur Amplifizierung wichtiger Inhalte auf den für die Marke relevanten Kanälen; die Inhalte wiederum sind so flexibel produziert, dass sie sich mit kleinen Anpassungen für viele Themen eignen. Flexibles Team + flexible Inhalte = verlegerischer Erfolg inspiriert durch Content Marketing.Für die Marketing und Kommunikationsteams aufseiten der Auftraggeber von Content Marketing Agenturen sind Personas eine vielfach bewährte und empirisch validierte Strategie zur besseren Steuerung der eigenen Botschaften. Viele Content Marketer haben deshalb Persona-Prozesse in die Erstellung ihrer Inhalte integiert. Hier zeigt sich, dass Persona-optimierte Inhalte – im besten Fall je Content nur eine Persona – erstaunlich gute Ergebnisse erzielen. Das können auch Verleger nutzen, indem sie statt auf tradierte Umfragen und Marktstudien auf Persona-basierte Workflows setzen. Entweder ein Persona-Portfolio fürs ganze Medium oder eigene Personas für die drei bis fünf wichtigsten Ressorts beziehungsweise Channels.Ein langer Text ist für kluge Content Marketers niemals nur ein langer Text. Er ist eine Sammlung in sich geschlossener, separat amplifizierbarer Informationseinheiten. Bei Ebner nennen wir diese MIU – Minimum Information Units. So ist ein Text zum Beispiel teilbar in Absätze, Bilder, Videos, Zitate, Tabellen, und plötzlich steht als Textmenge zur Eigenpromotion auf einmal ein Bündel an fünf bis zehn MIUs zur Verfügung. Je MIU lässt sich mittels einer Touchpoint Matrix ein Touchpoint (oder Kanal) zuordnen. So amplifizieren und verbreitern Content Marketer die Botschaften der Kunden dutzendfach. Ohne zusätzliches Personal, ohne Mehrkosten, ohne Streuverlust. Ein spannendes Rezept für jeden Verlag.