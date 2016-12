Instagram Selena Gomez löst Taylor Swift als Follower-Königin ab

#love war der meistgenutzte Hashtag auf Instagram in diesem Jahr. Doch welche Persönlichkeiten dominieren auf der Plattform? Kurz vor Jahresende hat Instagram ein Ranking mit den followerstärksten Accounts der Welt herausgegeben. Auch welche deutschen Prominenten die meisten Fans haben, teilte die Facebook-Tochter mit. HORIZONT Online bildet beide Rankings an dieser Stelle ab.

Taylor Swift ist abgelöst - Selena Gomez ist die Person mit den meisten Instagram-Followern der Welt. Die Sängerin und Schauspielerin hat 103 Millionen Follower weltweit. Popstar Swift konnte ihre Instagram-Fangemeinde derweil auf 93,6 Millionen Follower steigern. Die Zahlen verdeutlichen auch, welche Entwicklungen Instagram in den vergangenen zwölf Monaten hingelegt hat: Noch im vergangenen Jahr konnte sich Taylor Swift den Thron mit nicht einmal 50 Millionen Followern sichern.



Die Top Instagram-Accounts weltweit:

Selena Gomez (@selenagomez) - 103 Millionen Follower





Taylor Swift (@taylorswift) - 93,6 Millionen Follower

Ariana Grande (@arianagrande) - 89,6 Millionen Follower

Beyonce (@beyonce) - 88,9 Millionen Follower

Kim Kardashian (@kimkardashian) - 87,8 Millionen Follower

Cristiano Ronaldo (@cristiano) - 82,3 Millionen Follower

Kylie Jenner (@kyliejenner) - 79,5 Millionen Follower

Dwayne Johnson (@therock) - 71 Millionen Follower

Nicki Minaj (@nickiminaj) - 69 Millionen Follower

Kendall Jenner (@kendalljenner) - 68,9 Millionen Follower

In Deutschland gibt es ebenfalls eine neue Nummer 1: Fußball-Nationalspielerhat inzwischen 10,1 Millionen Follower und distanziert die Nummer 2, seinen Team-Kollegen in der DFB-Elf, reichlich knapp. Der letztjährige Spitzenreitermuss dagegen einen Absturz auf Rang vier hinnehmen - neben Kroos und Özil hat auch das Zwillingspaar, das mit Lipsync-Videos bei musical.ly groß geworden ist, den Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund überholt.Diese Entwicklung verwundert nicht: Während Kroos mit Real Madrid in diesem Jahr die Champions League gewann und Özil bei Arsenal London groß auftrumpft, profitierten Lisa und Lena vom großen Influencer-Marketing-Boom, der inzwischen auch und vor allem Instagram erfasst hat. Götze hat derweil ein regelrechtes Seuchenjahr hinter sich und versucht derzeit beim BVB einen Neuanfang, nachdem er sich bei Bayern München nicht durchsetzen konnte.Die weiteren Top Accounts deutscher Instagramer sind die von(@bastianschweinsteiger, 7,2 Millionen Follower),(@manuelneuer, 5,3 Millionen Follower),(@bibisbeautypalace, 4,5 Millionen Follower),(@marcinho11, 4,4 Millionen Follower),(@dagibee, 4,1 Millionen Follower),(@jeromeboateng, 3,9 Millionen Follower).