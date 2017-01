"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" 10 kuriose Fakten zum RTL-Dschungelcamp

Am kommenden Freitag ist es endlich wieder soweit: Dann beginnt die elfte Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. HORIZONT Online blickt an dieser Stelle noch einmal zurück auf die ersten Staffeln und präsentiert zehn mehr oder weniger kuriose Fakten rund um das Dschungelcamp.

Teurer Werbedschungel

Wo liegt eigentlich das Dschungelcamp?

Kultfigur Dr. Bob

Dr. Bob ist seit der ersten Staffel beim RTL-Dschungelcamp dabei (Bild: RTL / Stefan Menne)

Publikumsmagnet "IBES"

Keine Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ohne Fischaugen, die bei einer Dschungelprüfung auf den Tisch kommen (Bild: RTL)

Insekten-Wahnsinn

Die Tagesrationen der Z-Promis

Fast vier Millionen Insekten kommen Berichten zufolge pro Staffel zum Einsatz (Bild: RTL)

Nastassja Kinski: Erst rein- und dann wieder rauswollen

Der Wendler: Erst raus- und dann wieder reinwollen

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Das sind die zwölf Kandidaten 2017

Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin) (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Jens Büchner, Mallorca-Auswanderer der Vox-Show "Goodbye, Deutschland" (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Fräulein Menke, Neue-Deutsche-Welle-Sängerin (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Thomas "Icke" Häßler, Fußball-Weltmeister 1990 mit Deutschland (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Sarah Joelle Jahnel, "Adam & Eva"-Teilnehmerin bei RTL (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Nicole Mieth, Schauspielerin (u.a. "Verbotene Liebe") (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Markus Majowski, Schauspieler, Comedian und langjähriges Werbetestimonial für die Deutsche Telekom (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Marc Terenzi, Boyband-Sänger und Ex-Ehemann von Sarah Connor (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Hanka Rackwitz, TV-Maklerin und ehemalige "Big Brother"-Teilnehmerin (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Florian Wess, "It-Boy" (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Kader Loth, Model (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Alexander "Honey" Keen, Model und Ex-Freund von "Germany's Next Topmodel"-Gewinnerin Kim Hnizdo (Bild: RTL / Ruprecht Stempel) Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin) (Bild: RTL / Ruprecht Stempel)

Das erste Ex-Pärchen im Camp

Und das kostet der ganze Spaß

Anfangs taten sich die Werbungtreibenden beim als "Ekel-TV" verschrienen Dschungelcamp noch schwer - heute ist das Format für RTL eines der wichtigsten überhaupt. Das zeigt auch die Entwicklung der Preise, die Vermarkter IP Deutschland für einen 30-sekündigen Spot aufruft: Bei der ersten Staffel 2004 gab es den Werbeplatz je nach Platzierung schon für 10.880 bis 32.400 Euro brutto, in der aktuellen elften Staffel müssen die Werbungtreibenden mindestens 78.300 Euro hinlegen. Der teuerste 30-Sekünder kostet in diesem Jahr 126.600 Euro - immerhin knapp 5000 Euro weniger als bei der Jubiläumsstaffel im Vorjahr.Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, wonach die Sendung gar nicht im australischen Dschungel, sondern in einem deutschen TV-Studio gedreht und produziert würde. Tatsächlich soll das Set von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht gerade im tiefsten Urwald, sondern nur wenige Kilometer von dem 8000-Einwohner-Städtchen Murwillumbah nahe der Gold Coast an der Ostküste Australiens liegen. Die Metropole Brisbane ist rund 100 Kilometer entfernt. Das Camp, in das die Teilnehmer des Formats ziehen, liegt in dem Örtchen Dungay (siehe Video) nahe dem Springbrook National Park. Das Grundstück befindet sich in Privatbesitz und wird für die Zeit der Produktion von RTL angemietet. Gerüchte aus dem Herbst , wonach der Eigentümer es künftig nicht mehr an TV-Sender vermieten wolle, wurden von RTL dementiert.Er ist einer der Lieblinge der Dschungelcamp-Fans: Der 66-jährige Robert McCarron, besser bekannt als Dr. Bob. Seit der ersten Staffel ist er als medizinischer Berater so etwas wie der Glücksbringer der Kandidaten in den Dschungelprüfungen und klärt sie im Vorfeld darüber auf, wie sie sich bei den Begegnungen mit Krokodilen, Schlangen, Spinnen und Co. zu verhalten haben. Dr. Bob ist im echten Leben zwar kein Arzt, dafür aber ausgebildeter Sanitäter. Fun Fact: Vor seiner Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" arbeitete der gläubige Buddhist als Maskenbildner und Special-Effects-Make-up-Artist - und betreute die Schauspieler in großen Hollywood-Produktionen wie "Das Piano" und "Matrix".Im Staffelschnitt erreichten die 16 regulären Ausgaben des RTL-Dschungelcamps im letzten Jahr herausragende 7,10 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 28,6 Prozent). Bei den von RTL ausgewiesenen Zahlen für die 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil im Schnitt bei 37,3 Prozent (5,59 Millionen). Damit lag die 10. Staffel in beiden Zuschauergruppen noch einmal klar über der sehr erfolgreichen Vorjahresausgabe (2015) und war beim Gesamtpublikum sowie in der Zielgruppe die vierterfolgreichste aller zehn bisherigen Dschungelstaffeln. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Zuschauerschnitt bei 4,04 Millionen, der durchschnittliche Marktanteil bei 41,0 Prozent.Laut offiziellen Angaben des britischen Pendants "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" kommen in einer Staffel etwa 3,92 Millionen Insekten zum Einsatz. Demnach werden bei den Dschungelprüfungen rund 2,5 Millionen Mehlwürmer, 250.000 Kakerlaken, 153.000 Grillen, 500 Ratten, 400 Spinnen und 30 Schlangen auf die bemitleidenswerten Kandidaten losgelassen.Bis auf einen privaten Gegenstand (zum Beispiel Kissen, Talismann), den die Teilnehmer vor dem Start der Show selbst bestimmen können, ist im Camp keinerlei Luxus erlaubt. Jedem Kandidaten steht eine Tagesration an Reis und Bohnen zur Verfügung, zusätzliche Lebensmittel wie Fleisch und Gemüse müssen über die täglichen Dschungelprüfungen erspielt werden. Raucher bekommen pro Tag fünf Zigaretten. Es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, die Campbewohner sind als Gruppe auf sich allein gestellt. Die Z-Promis müssen selbst Wasser zum Waschen und Kochen abfüllen und die Toilette leeren und reinigen.Im Laufe der ersten zehn Staffeln haben schon einige Kandidaten mithilfe des laut ausgesprochenen Mottos "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" das Dschungelcamp vorzeitig verlassen, weil sie die Strapazen, die Zickereien oder das spartanische Essen nicht mehr ausgehalten haben. Vor der neuen Staffel gab es allerdings ein Novum: Mit Schauspielerin Nastassja Kinski sagte erstmals eine Kandidatin bereits vor der Abreise nach Australien ihre Teilnahme ab. Der angebliche Grund: Ein Freund hat die Tochter von Klaus Kinski wenige Tage zuvor darüber aufgeklärt , welche Prüfungen im Dschungel auf sie warten. Kann man eigentlich auch vorher wissen. Der 55-Jährigen droht jetzt eine empfindliche Vertragsstrafe von mehreren zehntausend Euro.Auch Schlagerstar Michael Wendler rief 2014 den berühmten Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Doch als erster und bislang einziger machte der Wendler in der achten Staffel die Kehrtwende und warb in den Tagen nach seinem freiwilligen Ausstieg heftig darum, wieder ins Camp zu dürfen. RTL ignorierte das Flehen.Und noch ein Novum hält die am Freitag startende elfte Staffel bereit: Mit Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink und Boyband-Sänger Marc Terenzi trifft erstmals ein Ex-Pärchen im Camp aufeinander. Für genügend Zündstoff ist also gesorgt - gerade wenn man den Aussagen von Lohfink im Vorfeld Glauben schenken darf: Sollte Terenzi nicht nett zu ihr sein, wolle sie über das unschöne Ende ihrer gemeinsamen Beziehung auspacken . Und dabei dürfte der Ex-Ehemann von Sarah Connor nicht gut wegkommen.Nicht nur die Kandidaten bekommen von RTL üppige Gagen für ihre Teilnahme am Dschungelcamp - auch die Produktionskosten vor Ort können sich sehen lassen: 2013 erstellte die australische Wirtschaftsberatungsagentur Location IQ im Auftrag der Produktionsfirma Granada Television einen Bericht über das ökonomische Ausmaß des britischen und deutschen Dschungelcamps, den Focus Online veröffentlicht hat . Demnach hat die siebte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Produktionskosten von rund 1,7 Millionen Euro verursacht. Dabei machen allein die Gehälter der seinerzeit 235 Mitarbeiter allein 1,52 Millionen Euro aus.Zusammengestellt von Tim Theobald (mit dpa-Material)