Für Grusel- und Horrorfans Die besten TV- und Streamingtipps für Halloween

Auf Twitter dürfte der Hashtag #Halloween in den nächsten Tagen wieder trenden. Vor allem Gruselfans kommen dann auf ihre Kosten. HORIZONT Online präsentiert eine Auswahl der besten Mystery- und Horrorfilme und -Serien für die Feiertage.

1. Teilen

"Stranger Things"

Kleinstadt Hawkins im

anzufangen.

2. Teilen

"Hinter den Mauern"

belgisch-französischen

3. Teilen

"Slasher"

4. Teilen

"Oldboy"

5. Teilen

"Halloween - Die Nacht des Grauens"

6. Teilen

Sky Cinema Halloween

An dieser Serie kommt dieser Tage kein Mystery-Fan vorbei: Seit Freitag ist bei Netflix die zweite Staffel von "Stranger Things" verfügbar. Eingefleischte Fans dürften die neuen Folgen am Wochenende längst weggebinged haben, für alle anderen ist Halloween der perfekte Anlass, um mit der Serie über die mysteriösen Ereignisse in der fiktivenUS-BundesstaatIndianaAmazon Video zeigt auf seinem Gruselfilm-Kanal Shudder passend zu Halloween den von der Kritik gefeiertenDreiteiler "Hinter den Mauern". Darin erbt eine Therapeutin überraschend ein mysteriöses Haus. In der ersten Nacht entdeckt sie einen geheimen Korridor in eine unheimliche und mysteriöse Parallelwelt, in der sie sich ihrer eigenen dunklen Vergangenheit stellen muss, um wieder herauszufinden. "Hinter den Mauern" lief im vergangenen Jahr bei Arte, bei Amazon feiert der Dreiteiler seine Streaming-Premiere.Kein Streaming-Abo? Auch RTL 2 ermöglicht Horror-Freunden am Dienstag und Mittwoch einen gruseligen Serienmarathon und zeigt an zwei Abenden hintereinander "Slasher". In der ersten eigenproduzierten Serie des 2007 gestarteten US-Horrorsenders Chiller kehrt eine junge Frau in ihre Heimatstadt zurück, wo vor 30 Jahren ihre Eltern von einem Serienkiller ermordet wurden. Der sitzt zwar im Gefängnis, aber kurz nach ihrer Ankunft beginnt erneut ein Mann in Henkerskluft, Menschen aus ihrem Umfeld zu ermorden.RTL 2 zeigt am Dienstag und Mittwoch ab 22.15 Uhr jeweils vier Folgen hintereinander.20 Jahre lang wird der Werber Joe scheinbar grundlos in einem fensterlosen Raum gefangen gehalten. Als er freikommt, nimmt er grausam Rache. Spike Lee inszenierte den verstörenden Kultfilm aus Südkorea 2013 mit Josh Brolin neu. Das Remake kann dem Original aber nicht das Wasser reichen. "Oldboy" läuft am Dienstag, 23.45 Uhr im ZDF als deutsche Free-TV-Premiere.Mit "Halloween - Die Nacht des Grauens" zeigt RTL 2 am Montag einen der ganz großen Klassiker des Horror-Genres, der John Carpenter den internationalen Durchbruch bescherte. Michael Myers ermordet als Sechsjähriger seine Schwester. Nach 15 Jahren gelingt dem Psychopathen die Flucht aus der Irrenanstalt. Fortan stellt er der jungen Laurie (Scream-Queen Jamie-Lee Curtis) nach. "Halloween" läuft am Montag um 22.15 bei RTL 2.Bei Sky hat Halloween in diesem Jahr bereits am 23. Oktober begonnen. Seitdem ist der Pop-up-Kanal Sky Cinema Halloween auf Sendung, der noch bis zum 1. November rund um die Uhr ausschließlich Gruselfilme zeigt. Insgesamt zeigt Sky auf dem Sender, der temporär den Platz von Sky Action einnimmt, rund 70 Grusel- und Horrorfilme, darunter die Schocker "Hostel" und "Hostel 2" (Montag), "Wicker Man und "Texas Chainsaw Massacre" (Dienstag) und mehrere Teile der "Underworld"-Reihe (Mittwoch).