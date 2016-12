Facebook Das sind die meistgesehenen Live-Videos des Jahres 2016

1. Teilen

Candace Payne: Chewbacca Mom - 164 Millionen Aufrufe

Ted Yoder: Soundscapes - 85 Millionen Aufrufe

Buzzfeed: Countdown to the next presidential election - 51 Millionen Aufrufe

Atlanta Buzz: People are lining up to hug police officers in Dallas - 38 Millionen Aufrufe

NBC News: Election results - 36 Millionen Aufrufe

Under the Hood: Video of a truck completely carved out of wood - 26 Millionen Aufrufe

Viral Thread: Population count from US to CA - 25 Millionen Aufrufe

CNN: Election results on Empire State building - 24 Millionen Aufrufe

Dena Blizzard: Pokemon Go for moms "Chardonnay Go" - 23 Millionen Aufrufe

Super Deluxe: Election map - 23 Millionen Aufrufe

Die weltweit meistdiskutierten Themen auf Facebook 2016:

Die meistdiskutierten Themen auf Facebook in Deutschland 2016:

Den Spitzenplatz belegt die Texanerin Candace Payne - die seit ihrem Live-Video am 19. Mai weltweit als "Chewbacca Mom" bekannt ist . Das Video, in dem Payne sich königlich über ihren Star-Wars-Fanartikel freut, kommt bislang auf 164 Millionen Views. Allein 70 Millionen davon kamen in den ersten 24 Stunden zusammen.Die Nummer zwei des Rankings kommt nur auf knapp halb so viele Views: Der amerikanische Folk-Musiker Ted Yoder bringt es mit seiner auf der Zither performaten Version des Tears for Fears-Klassikers "Everybody wants to rule the World" auf 85 Millionen Views. An Nummer drei liegt das Countdown-Video von Buzzfeed zur Präsidentenwahl in den USA.Außerdem hat Facebook die in diesem Jahr auf der Plattform am meisten diskutierten Themen präsentiert. Wie schon bei Twitter, sorgten besonders die Präsidentschaftswahlen in den USA, die sportlichen Großevents Olympia und Fußball-EM für ordentlich Gesprächsstoff - doch auch der Mega-Hype Pokemon Go war in diesem Jahr ein großes Thema auf Facebook.1. Präsidentschaftswahlen in den USA2. Politische Unruhen in Brasilien3. Pokémon Go4. "Black Lives Matter"-Bewegung5. Wahl von Rodrigo Duterte zum Präsidenten der Philippinen am 9. Mai6. Olympische Sommerspiele7. Brexit-Votum8. Super Bowl9. Tod von David Bowie am 10. Januar10. Tod von Muhammed Ali am 3. Juni1. Präsidentschaftswahlen in den USA2. Fußball-Europameisterschaft3. Pokémon Go4. Silvesterübergriffe in Köln5. Attentate in Süddeutschland6. Brexit-Votum7. Flüchtlingskrise8. Tod von David Bowie am 10. Januar9. Tod von Bud Spencer am 27. Juni10. Olympische Sommerspiele