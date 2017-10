"The Walking Gingerbread" Die witzige "Walking Dead"-Parodie der Sesamstraße

Diese Szene dürfte Fans von "The Walking Dead" leicht bekannt vorkommen © Sesame Street

Wer als Erwachsener Kinderserien schaut, bemerkt häufig doppeldeutige und tiefgründige Details, die dem Nachwuchs noch entgehen. Das dürfte den Eltern in den USA erst kürzlich so ergangen sein, die mit ihren Kindern die "Sesamstraßen"-Folge "The Walking Gingerbread" angesehen haben. Pünktlich zum Start der 8. Staffel von "The Walking Dead" lehnt sich die Kult-Kindersendung darin an das Thema Zombie-Apokalypse an. Aber keine Angst, die Folge bleibt kinderfreundlich: Statt Untoten mischen Cookie-gierige Lebkuchenmännchen die Sesamstraße auf.