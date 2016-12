Sky Wie sich Sternsinger Zutritt zu Elyas M'Bareks Wohnzimmer verschaffen

Sky Deutschland - Sternsinger Kino-Spot



Bild: Screenshot Youtube/Sky Mehr zum Thema Serviceplan Campaign X Sky feiert Weihnachten mit Elyas M'Barek

In dem 90-sekündigen Spot bekommt Schauspieler M'Barek, der es sich gerade auf der Couch vor seinem Sky-Programm gemütlich gemacht hat, unerwarteten Besuch einer Sternsinger-Gruppe. Die will er nach einem kleinen Liedchen eigentlich schnell wieder abwimmeln, doch die Kinder lassen nicht locker und legen nach einer Weile so richtig los. Und das aus gutem Grund, wie der Zuschauer am Ende erfährt. Die Botschaft, die der Pay-TV-Sender mit dem Film verbreitet:Dieses Weihnachten bekommst du mehr Entertainment als du erwartest.""Dieser spezielle Spot soll in der Vorweihnachtszeit mit einer emotionalen Geschichte und einem Augenzwinkern die Herzen der Zuschauer erreichen", sagt, Marketingchefin von Sky Deutschland. "Gleichzeitig zahlt die Botschaft einprägsam auf die Marke Sky ein. Elyas M'Barek setzt die erwärmende Story rund um die talentierten Sternsinger perfekt und äußerst sympathisch um."Der vonentwickelte Spot ist ab heute bis Ende Dezember in zahlreichen deutschen Kinos, auf Social-Media-Plattformen sowie in ausgewählten reichweitenstarken Premium-Umfeldern im TV zu sehen. Das Commercial wurde an zwei Tagen in den Bavaria Filmstudios in München gedreht. Die Sternsinger-Gruppe wurde laut Angaben von Sky europaweit gecastet. Alle Kinder singen selbst, das vorgetragene Lied wurde von den Protagonisten live aufgenommen. Der Brutto-Mediawert des Flights liegt im niedrigen einstelligen Millionen-Bereich (Euro).Produziert wurde der Spot einmal mehr vonund, Regie führte erneut("Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte 1 + 2"). Die Postproduktion übernahm. Media steuernund. tt