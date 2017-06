Neo Magazin Royale So genial erklärt Jan Böhmermann den Inhalt von Literaturklassikern

Letzte Stunde vor den Ferien: Die Verwandlung | Neo Magazin Royale

Letzte Stunde vor den Ferien: Faust | Neo Magazin Royale

Letzte Stunde vor den Ferien: Effi Briest | Neo Magazin Royale

Letzte Stunde vor den Ferien: Die Physiker | Neo Magazin Royale

Was haben wir uns alle gequält, die Message von Franz Kafkas "Die Verwandlung" zu verstehen. Ein Mann erwacht als Käfer? Schon ein bisschen strange. Dass der Roman sich nicht wirklich um ein Insekt, sondern hauptsächlich um eine morbide Familien-Beziehung drehte, musste erst die Deutschlehrerin nach vielen gescheiterten Interpretationsversuchen erklären.Abiturienten, die sich jetzt mit dem Schulstoff herumschlagen, bekommen von anderswo Hilfe. Denn der Komiker Jan Böhmermann inszenierte in der gestrigen letzten "Neo Magazin Royale"-Sendung vor der Sommerpause vier deutsche Literaturklassiker. Unter dem Titel "Die letzte Stunde vor den Ferien" fasst er "Die Physiker", "Effie Briest", "Die Verwandlung" und "Faust" in jeweils sieben bis zwölf Minuten unterhaltsam zusammen.Genau so unterhaltsam wie die Filme sind übrigens auch die Youtube-Videobeschreibungen des Neo Magazin Royale. Sie deuten die Genialität an, die in den Böhmermann-Interpretationen steckt. Er nimmt die Werke und ihre Dichter auf die Schippe, indem er sie in die heutige Zeit überträgt und mit Elementen aus der Jugendsprache anreichert. Und so schnell und unterhaltsam wie er hat es wohl noch kein Lehrer geschafft, die Handlung von "Die Verwandlung" zu erklären. bre